Москва, 17 июля, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Ликвидность и надежность долларовых долговых государственных финансовых инструментов остается критически важным преимуществом в период финансово-экономических кризисов, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он сообщил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Россия сократила размер вложений в американские государственные облигации с 6,85 млрд до 5,39 млрд

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«1,5 млрд долларов это явно несущественная величина, особенно на фоне золотовалютных резервов в сумме 574 млрд долларов, суммы Фонда национального благосостояния 173 млрд долларов и даже отток капитала по данным ЦБ РФ в I квартале 2020 года составил 17 млрд долларов, — сказал Ордов. — Невозможность полностью отказаться от долларовых финансовых инструментов, связана с тем, что более 60% мировой торговли осуществляется в долларах США, а ликвидность и надежность долларовых долговых государственных финансовых инструментов остается критически важным преимуществом в период финансово-экономических кризисов».

При этом Ордов подчеркнул, что действия ФРС США за последний месяц в виде беспрецедентных объемов «количественного смягчения» начинают вызывать беспокойство у экономистов даже внутри США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что властям РФ следует сконцентрироваться на внутреннем развитии страны, используя для этого дополнительные государственные инвестиции.