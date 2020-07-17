Симферополь, 17 июля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Пандемия и закрытие границ привели в Крым туристов, которые в другой ситуации никогда бы не приехали в регион. Об этом на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации, состоявшегося в режиме видеоконференции 17 июля, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Крыму

«Пандемия нас напугала, однако открытие сезона с 1 июля показало новое явление для нас. Есть люди, которые никогда бы в Крыму не появились, и это очень большой объём, и уверен, они вернутся», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму отмечают высокий турпоток и видят тенденцию к превышению показателей 2019 года (7,4 млн человек). В то же время ряд экспертов ранее высказали предположение, что инфраструктура республики пока не способна обеспечить хороший сервис при турпотоке более 8 млн человек.