Пекин, 17 июля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Китайская компания обнародовала официальные изображения своего нового электрического кроссовера с индексом S61. Снимки авто распространила пресс-служба автопредприятия.

Пресс-служба Chery Электрокар Chery S61

В компании новинку называют соперником модели Nissan Ariya.

Chery S61 собрана на современной «тележке» LFS, которая на 93% состоит из облегченного алюминиевого сплава. Новая платформа уменьшила вес автомобиля на 80 кг по сравнению с моделью аналогичной конструкции из стали.

Длина электрокара равна 4630 мм, а колесная база — 2 630 мм. Это на 35 мм длиннее и на 60 мм шире Nissan Ariya.

Внешне Chery S61 отличается зауженной линией остекления, светодиодной головной оптикой и стильными колёсными дисками размером 20 дюймов.

Что же касается салона кроссовера, то там разместилась большая жидкокристаллическая панель, которая состоит из экранов «приборки» и мультимедиа. Размеры обоих дисплеев равны 12,3 дюйма. Также стоит отметить селектор коробки передач, выполненный в стиле селекторов моделей Audi.

Автопроизводители снабдили новую модель беспилотным комплексом ADAS, интеллектуальным круиз-контролем, системой, умеющей распознавать лица, а также многим другим.

Ожидается, что в линейке моторов электрокара будут 163‑ и 177-сильные агрегаты.

Напомним, по итогам июня на авторынке России продажи автомобилей китайской марки Chery выросли на 28%, до 659 единиц.

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