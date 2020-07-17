Москва, 17 июля, 2020, 08:27 — ИА Регнум. Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

Приказом, датированным 10 июля, утверждены оптовые цены на газ, добываемый компанией «Газпром» и её аффилированными лицами, «предназначенный для последующей реализации населению».

«Оптовые цены на газ, утверждённые настоящим приказом, учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению», — говорится в документе.

Оптовая цена за 1 тыс. кубометров газа отличается в разных регионах. Так, в Москве и Московской области она составит 3921 рубль, в Санкт-Петербурге — 3871 рубль, в СКФО и ряде южных регионов — 3974 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году стоимость газа увеличилась с 21 августа на 3,4%, а в июне 2019 года — на 1,4%.