Рабат, 17 июля, 2020, 00:21 — ИА Регнум. В Марокко за прошедшие сутки выявили 283 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба марокканского минздрава.

Пустыня

Всего с начала пандемии в королевстве подтвердили 16 545 случаев заражения новым коронавирусом. Жертвами осложнений COVID-19 в Марокко стали 263 человека.

Также за 16 июля после коронавирусной инфекции выздоровели 144 пациента. С начала пандемии в Марокко с болезнью удалось справиться 13 965 пациентам.