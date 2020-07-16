* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 июля, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Американские военные в Афганистане нарушили соглашение о мире, заявили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 июля в Twitter.

newsonline Афганский боевик

По словам Мохаммада Сохаила Шахина, официально представляющего талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал, что нарушением со стороны Штатов стали «удары беспилотников в районах, где не ведутся бои».

Это произошло, по данным представителя группировки, в афганских провинциях Газни, Забул и Гельменд.

Напомним, Вашингтон и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрепили подписями соглашение о мире. Переговоры проходили в катарской столице 29 февраля 2020 г.

Это соглашение позволило американцам начать вывод войск из Афганистана, который продолжается поэтапно и рассчитан ещё на десять месяцев.

Несмотря на это, в последнее время в Афганистане участились теракты, в том числе организованные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).