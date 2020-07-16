Женева, Швейцария, 16 июля, 2020, 22:40 — ИА Регнум. Во всём мире за сутки зафиксирован 226 181 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 13 378 853. Об этом сообщила 16 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

New York National Guard Медицинские работники берут мазки для проверки на наличие коронавирусной инфекции. Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк

По данным организации, за последние сутки в мире скончались ещё 5579 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 580 045.

Лидирует по распространению инфекции по-прежнему регион Северной и Южной Америки, на который приходится более половины всех выявленных случаев заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 185 836 новых случаях заражения коронавирусом и 4176 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.