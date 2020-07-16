Ереван, 16 июля, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Угрозы министерства обороны Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС являются нарушением международного гуманитарного права. Об этом 16 июля говорится в заявлении министерства иностранных дел Армении.

Bouarf Армянская АЭС

«Действия, которыми угрожает министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права», — говорится в заявлении МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Азербайджана заявило о способности нанести удар по Мецаморской АЭС в случае армянского удара по Мингечевирскому водохранилищу.

Отметим, с 12 июля боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются в Товузском и Тавушском районах. Обе стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

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