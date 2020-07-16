Минск, 16 июля, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Власти Белоруссии проанализировали войны, которые разворачивались за четверть века в мире, и с учетом этого модернизировали свои вооруженные силы. Об этом 16 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения воздушно-десантной бригады

По его словам, последние десятилетия белорусские власти внимательно наблюдали за войной в Афганистане, событиями в Ираке, чеченской войной в России и столкновениями в Сирии и Ливии.

«Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши вооруженные силы», — заявил Лукашенко, слова которого опубликованы на официальном сайте президента республики.

Он добавил, что за время его президентства ему «приходилось четырежды принимать решения по изменению наших действий в условиях вооруженных конфликтов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что не готов к такому реформированию армии, чтобы министр обороны обладал представительскими функциями, а начальник штаба по факту был руководителем армии.

Отметим, что в Белоруссии ранее вступило в силу постановление о требованиях к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Согласно документу, теперь в белорусскую армию будут призывать с такими диагнозами, как дистрофия, ожирение, патологии сердечно-сосудистой системы, проблемы с суставами и другими заболеваниями, с которыми ранее не призывали в армию. Данное постановление связано с демографическими проблемами в республике.

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