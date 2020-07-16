Афины , 16 июля, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Почти три десятка случаев COVID-19 выявлено в Греции за последние сутки, сообщили 16 июля в минздраве страны.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике достигло 3939, количество летальных исходов остаётся на отметке 193.

Летальность составляет 4,9%. Вылечились в Греции к настоящему моменту 1374 пациента с COVID-19.

За месяц в стране зарегистрировано 805 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 и девять летальных исходов.