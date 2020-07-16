Москва, 16 июля, 2020, 21:16 — ИА Регнум. России нет необходимости красть разработки вакцин у Великобритании, поскольку компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки. Об этом 16 июля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Британский флаг

Таким образом Дмитриев прокомментировал обвинения властей Великобритании о том, что российские спецслужбы якобы пытались украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса.

По его словам, вся эта история является попыткой запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха.

«Обращает на себя внимание и тайминг их (обвинений) появления — как раз когда мы объявили о том, что ожидаем одобрения от регуляторов в августе», — сказал он в интервью британскому Times Radio.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, обвиняющее российские спецслужбы в попытке украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса.

Кроме того, британские власти обвинили Москву во вмешательстве в парламентские выборы Великобритании в 2019 году. Несмотря на то, что выборы состоялись в декабре 2019 года, о «вмешательстве» в них Москвы Лондон сделал вывод только сейчас.

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