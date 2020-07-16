Москва, 16 июля, 2020, 21:03 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 16 июля установлено 1210 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Минобороны России.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1210 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Сообщается, что из них в настоящее время 897 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, ещё 24 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 82 человека, 207 военнослужащих изолированы на дому.

По данным Минобороны, за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 115 военнослужащих, общая численность выздоровевших возросла до 7896 человек.

Сведений о суточном приросте выявленных инфицированных коронавирусом Минобороны в своих информационных бюллетенях не приводит. Днём ранее ведомство сообщало о 1205 военнослужащих с положительными тестами на коронавирус.