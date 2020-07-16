Екатеринбург, 16 июля, 2020, 20:56 — ИА Регнум. В Свердловской области жители откровенно пренебрегают мерами предосторожности. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков, комментируя резкий рост числа заразившихся коронавирусом.

Okb1.ru Реаниматологи Свердловской областной клинической больницы №1

ОН отметил, что большой вклад в статистику внёс Екатеринбург. По его словам, это усугубилось аномальной жарой, которая подтолкнула граждан проводить время на пляжах.

«Отчасти это и эффект от продолжающей расти выявляемости благодаря тому, что мы существенно нарастили объём исследований, которые ежесуточно проводятся в регионе», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, за 15 июля в регионе было выявлено 349 новых случаев COVID-19. Этот показатель оказался рекордным. При этом 203 гражданина проживают в Екатеринбурге.