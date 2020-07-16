Москва, 16 июля, 2020, 20:41 — ИА Регнум. По сей день основные проблемы, с которыми россияне обращаются к психологам, — это, как правило, возрастные и ситуационные кризисы в семейной жизни, рассказала ИА REGNUM Наталья Ломилина, практикующий психолог, психотерапевт, консультативный член профессиональной психотерапевтической лиги.

Николай Неврев. Увещевание. 1893

По статистике, к психологам чаще обращаются женщины и в основном по вопросам отношений. Например, как построить отношения, как сохранить, как пережить развод. Также женщин волнуют вопросы воспитания детей.

По словам психолога, большинство россиян волнует направление отношений, когда человек находит себе пару и задумывается над тем, чтобы вступить в брак. Тогда перед ним встают новые вопросы: как не потерять себя в отношениях, как делить обязанности, как распоряжаться финансами, как вести совместный быт, как договариваться с партнером, как сохранить отношения или как выйти безопасно из отношений, которые разрушают.

«Есть совершенно ложное мнение, что если супруга пошла к психологу, то готовься к разводу. Распадаются только те пары, которые уже настолько сами разрушены, что сохранять там нечего. Если у супругов есть общие ценности, взгляды на важные сферы жизни, общие интересы, удовлетворение в супружеской жизни и, конечно, любовь, то именно помощь хорошего психолога поможет паре справиться с кризисами и сохранить семью», — утверждает специалист.

Кроме того, большинство людей консультируются с психологом, когда рождаются дети. Ведь появляются новые вопросы: как правильно распределить родительские обязанности, решить проблемы относительно нового уровня финансов и нового статуса семьи. В такие моменты парам снова приходится передоговариваться, и это может быть источником конфликтов и ставить сохранность семьи под угрозу. В связи с этим обращаются к специалистам, чтобы спасти семью от развода.

Могут возникать сложности в отношениях с детьми, так как нас учили считать и писать, и другим важным вещам, а растить детей не учили. Казалось бы, сейчас много литературы, но это теория, а на практике по-другому. В таких случаях на помощь приходят психологи, которые могут подсказать, объяснить и помочь.

«Дети проходят свои возрастные кризисы, и в каждом есть особенности, которые часто родители не знают, а ведь важно, чтобы каждый кризис прошел благополучно, и тогда он не вернется и не накроет с новой силой. Сами дети могут сталкиваться со сложностями в отношениях со сверстниками, учебе: конфликты с учителем, травля одноклассниками, неуспеваемость, сложности в общении и так далее. Когда дети выросли и готовы жить своей жизнью, родителям бывает трудно их отпустить, или когда дети уехали от них, и тогда психологи помогают справиться с синдромом пустого гнезда», — рассказывает Наталья Ломилина.