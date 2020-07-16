Нью-Дели, 16 июля, 2020, 20:39 — ИА Регнум. Количество выявленных заражений коронавирусом превысило в Индии один миллион, сообщает 16 июля издание Hindu.

Айтен Юран Садху

Стоит отметить, что при этом издание основывается на собственных подсчетах.

При этом издание утверждает, что на сегодняшний день в Индии зарегистрировано 1 001 449 случаев заражения коронавирусом.

Умершими от COVID-19 признаны 25 582 человека.

В то же время по последним официальным данным минздрава Индии, в стране зарегистрировано свыше 968 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них более 612 тыс. пациентов признаны выздоровевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия занимает третье место в мире по масштабам распространения коронавируса. На первом месте остаются США, второе место прочно удерживает Бразилия.