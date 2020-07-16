Москва, 16 июля, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Законопроект о «налоговом маневре» для IT-сферы внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Прежде всего, предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнулить.

Это позволит установить налоговые условия для IT-бизнеса лучше, чем в таких привлекательных на сегодняшний день юрисдикциях, как индийская и ирландская, указали авторы.

Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций предлагается предоставить тем же организациям, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий и которые имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам. При представлении этих преференций предлагается не учитывать доходы от предоставления прав на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Кроме того, для IT-компаний начиная с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% (на обязательное пенсионное страхование — 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5%, на обязательное медицинское страхование — 0,1%).

Также законопроектом предусмотрено снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

При этом право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций и пониженного совокупного тарифа страховых взносов предусматривается для организаций, включенных в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом РФ. Также обязательными условиями для применения указанных преференций станут условие о численности работников организации (не менее семи человек) и о доле доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам отчетного (налогового, расчетного) периода, составляющей в сумме всех доходов организации за отчетный (налоговый, расчетный) период (не менее 90%).

Одновременно исключаются из операций, не подлежащих налогообложению НДС (освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость), операции по реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Кроме того, освобождение от налогообложения НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Резидентство

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что физические лица, находившиеся на территории Российской Федерации в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами в 2020 году на основании подаваемого в налоговые органы заявления. Заявление подается в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).