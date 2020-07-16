Турин, Италия, 16 июля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Правительство Италии исходит из того, что открыть футбольные стадионы для зрителей можно будет в сентябре 2020 года, когда начнется новый сезон, заявил журналистам в четверг, 16 июля, министр спорта Винченцо Спадафора.

Gaetano Capaldo Стадион «Сан-Паоло». Неаполь

При этом предполагается, что будет разрешено занять лишь часть зрительских мест — власти будут требовать соблюдения зрителями санитарной дистанции (не менее метра).

По данным на16июля, в Италииумерли35 017человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на20(днем ранее — на13). Выздоровели196 246человек, за день этот показатель увеличился на230(днем ранее — на575). Число подтвержденных носителей выросло на230(днем ранее — на163). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет243 736. В настоящее время заражены12 473человека — на20 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.