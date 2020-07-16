Рим, 16 июля, 2020, 18:55 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 16июля, в Италииумерли35 017человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на20(днем ранее — на13), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Mos.ru Коронавирус

Выздоровели196 246человек, за день этот показатель увеличился на230(днем ранее — на575).

Число подтвержденных носителей выросло на230(днем ранее — на163). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет243 736. В настоящее время заражены12 473человека — на20 меньше, чем днем ранее.