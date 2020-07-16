Рим, 16 июля, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Католиками являются лишь 49% граждан Италии, таковы данные исследования социологов SWG, передает Termometro Politico в четверг, 16 июля.

Церковь. Рим

Еще 13% респондентов заявили о принадлежности к другим религиям или конфессиям (мусульмане, протестанты, евреи, православные), 21% назвали себя неверующими. 7% респондентов верят в существование высшей силы, но не исповедуют никакой определенной религии.

Отмечается, что для проведения исследования были опрошены 800 человек.