Ростов-на-Дону, 16 июля, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Привлечение беспилотных комбайнов к жатве является принципиально новым шагом для Ростовской области. На это указал донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Комбайны-роботы

«Это возможность за значительно меньший промежуток времени убрать большие площади. То, что мы увидели только что, — это принципиально новый шаг для Ростовской области, и он будет востребован. У нас крупнейшее поле России сегодня — свыше 3,3 млн га. Для нас эта техника — обновлённая, роботизированная, с применением новых систем — очень актуальна», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в день запуска новых роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанных компанией Cognitive Pilot, в Ростовскую область прибыл президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Вместе с руководством региона он посетил Октябрьский сельский район.