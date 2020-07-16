Донецк, 16 июля, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Шесть нарушений режима прекращения огня в ДНР со стороны ВСУ зафиксировал по итогам 15 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что украинская сторона применила в отношении населённых пунктов ДНР 39 единиц боеприпасов за истёкшие сутки.

По ним украинские военные стреляли из миномётов (82 мм), гранатомётов, вооружения БМП, стрелкового оружия, включая крупнокалиберное.

Были обстреляны районы посёлков Александровка, шахты «Трудовская» и сёла Коминтерново и Куликово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 июля ВСУ в ДНР нарушили режим прекращения огня семь раз.