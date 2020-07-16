Санкт-Петербург, 16 июля, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В спальном районе Санкт-Петербурга во время конфликта на улице один мужчина выстрелил в оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Об 16 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vladimir Antoshin Травматический пистолет

Конфликт между двумя мужчинами произошел около 15.30 у дома 41 по проспекту Маршала Жукова. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что по данному адресу между двумя знакомыми мужчинами произошел конфликт на бытовой почте.

«В результате внезапно вспыхнувшей ссоры один мужчина достал травматическое оружие и совершил выстрел в сторону оппонента. Пострадавший госпитализирован для осмотра и оказания медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что стрелок задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.