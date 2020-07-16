Москва, 16 июля, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Никакого отношения в организации акций протеста в Хабаровске в защиту губернатора Сергея Фургала сам глава региона не имеет, заявил его адвокат Борис Кожемякин, передаёт 16 июля НТВ.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

Кожемякин «Он никакого отношения к выступлениям жителей Хабаровска не имеет. Таких массовых выступлений не одобряет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фургал обвиняется в организации убийств пятнадцатилетней давности и в покушении на предпринимателя из Амурской области.

Чиновник помещён в СИЗО в Москве. В это время в Хабаровском крае в его защиту проходят незарегистрированные акции.