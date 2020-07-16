Санкт-Петербург, 16 июля, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Невский, Приморский, Красносельский, Кировский и Адмиралтейские районы оказались в топ-5 по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек населения. Об этом говорится в отчете рабочей группы межведомственной медицинской комиссии за июнь 2020 года, опубликованном 16 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь в Санкт-Петербурге

Как следует из документа, самое большое число зараженных выявлено в Невском районе — 2726 заболевших, при этом у 6594 жителей инфекцию подозревают. В самом большом районе города, Приморском, подтвержденных носителей SARS-CoV-2 чуть меньше —2669, а с подозрением в разы больше — 11 476 человек. В Красносельском заболевших 1573 (6202), в Кировском — 1023 (5586), Адмиралтейском — 543 (3945).

Самая благоприятная обстановка наблюдается в Московском 770 (1095), Центральном 557 (969), Курортном 602 (754), Петроградском 456 (899) и Кронштадтском 312 (515) районах.

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