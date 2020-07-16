Пекин, 16 июля, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Китайская компания Chery обнародовала снимки салона нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, который в 2020 году появится в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Chery Интерьер кроссовера Chery Tiggo 7 Pro

В салоне Chery Tiggo 7 Pro будет установлена мультимедиа с тачскрином на 10,25 дюйма. Экран будет отображать информацию с камер заднего вида с проекцией положения машины. Кроме того, на экран будут поступать данные с системы кругового обзора.

«Кнопки электрического стояночного тормоза (EPB), функции AutoHold, переключения режимов управления, системы помощи при спуске (HDC) и AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) находятся на боковой части консоли», — говорится в сообщении.

Также для удобства в рядом с селектором коробки переключения передач будет расположена специальная подставка для смартфона. С помощью этой подставки можно будет заряжать телефон беспроводным способом.

Ранее стало известно, что кроссовер Chery Tiggo 7 Pro займет в модельной линейке китайской марки в России место между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8.

Читайте также: В России появится новый кроссовер Chery Tiggo 2 Pro