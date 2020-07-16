Москва, 16 июля, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит регионам более 2,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. Об этом 16 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара при помощи авиации

«Это крайне важная тема. Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения этого вопроса», — сказал он.

Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать этот вопрос под личным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал членов правительства следовать исполнительской дисциплине.