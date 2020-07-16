Москва, 16 июля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 6428 носителей коронавируса. Об этом 16 июля сообщили в московском оперативном штабе.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит результаты анализов на коронавирус

Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ. Больше всего в Москве — 531 случай. Далее следуют Свердловская область — 349, Петербург — 256, ХМАО — 252, Нижегородская область — 221, Алтайский край — 215.

Всего в России выявили с начала распространения нового вируса 752 797 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началось массовое бесплатное тестирование на коронавирус.