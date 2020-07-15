Москва, 16 июля, 2020, 01:12 — ИА Регнум. Ситуацию с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оценил 15 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с RT.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

По его словам, на текущем этапе в материалах дела отсутствуют доказательства вины Фургала.

«Мы будем смотреть, в чём вина будет, ведь некоторые говорят, мол, убийца-убийца. Слушайте, даже сейчас, по материалам дела, он никого не убивал, не нажимал на курок пистолета, никуда бомбу не бросал», — сказал Жириновский.

Он добавил, что в суде, возможно, попытаются доказать вину в организации Фургалом инкриминируемых ему преступлений.

«Но это большая разница — убивать человека или быть одним из организаторов. Но и этого ещё нет», — сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровский губернатор Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.

11 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. Сейчас он находится в тюрьме «Лефортово».