Будапешт, 16 июля, 2020, 01:40 — ИА Регнум. В полночь 15 июля в Венгрии вступили в силу новые меры по предотвращению распространения коронавируса.

Délmagyarország Schmidt Andrea На венгерской границе

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, страны были разделены на три группы — красную, желтую и зеленую. Гражданам стран из красного списка запрещен въезд в Венгрию. В этот список вошли Косово, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания и Черногория.

Россия, Сербия, Португалия, Румыния, Великобритания и Швеция вошли в желтый список. При въезде к гражданам этих стран будут предъявляться повышенные требования