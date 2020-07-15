Сана, 16 июля, 2020, 00:45 — ИА Регнум. В Йемене за прошедшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Йемена

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Йемене достигло 1526. Также за минувшие сутки в стране уже выздоровели 694 пациента, еще 433 с болезнью не справились и скончались.

Отмечается, что статистика по заболеванию затрагивает лишь территории, контролируемые йеменским правительством. Случаи COVID-19 в районах, контролируемых хуситами, статистика не включает.