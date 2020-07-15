Лампедуза , Италия, 15 июля, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Все прибывающие в Италию нелегальные мигранты будут проходить тесты на коронавирус, заявила в ходе своего выступления в парламенте страны в среду, 15 июля, глава МВД Лучана Ламорджезе.

Ggia Мигранты

Также она отметила, что проблема переполненности лагеря для нелегальных мигрантов на острове Лампедуза в скором времени будет решена, часть из «постояльцев» этого лагеря примут социальные центры на континенте.

В последние недели проблема растущего потока нелегальных мигрантов в Италию осложняется тем, что именно они становятся основным источником опасности второй волны эпидемии — среди мигрантов фиксируется столько же случаев вируса, сколько во всей остальной стране.

Оппозиция Италии настаивает на немедленном закрытии портов страны от перевозчиков нелегальных мигрантов (они были закрыты в период пребывания в составе правящей коалиции «Лиги» Маттео Сальвини).

Читайте также: Власти Италии готовы лечить нелегальных мигрантов в военных госпиталях