Рим, 15 июля, 2020, 22:47 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 15июля, в Италииумерли34 997человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на13(днем ранее — на17), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели196 016человек, за день этот показатель увеличился на575(днем ранее — на335).

Число подтвержденных носителей выросло на163(днем ранее — на114). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет243 506. В настоящее время заражены12 493человека — на426 меньше, чем днем ранее.