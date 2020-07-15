Швейцария, 15 июля, 2020, 22:42 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки зафиксировано 185 836 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 15 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как уточняется, всего на сегодняшний день выявлено 13 150 645 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за последние сутки в мире скончались ещё 4176 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 574 464.