Москва, 15 июля, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий был задержан 15 июля в Москве. Об этом вечером 15 июля сообщил Telegram-канал социолога.

Skilpaddle Борис Кагарлицкий

«Меня задержали на Петровке 15. Никого не трогал, даже лозунгов не выкрикивал. Пока неизвестно, куда везут, — написал Кагарлицкий и чуть позже уточнил. — Привезли в ОВД Хорошевское».

Отметим, что по некоторым сведениям задержание произошло во время протестов на Пушкинской площади.