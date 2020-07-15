Красногорск, 15 июля, 2020, 22:29 — ИА Регнум. В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим. Соответствующее постановление глав региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

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«В подпункте 7 пункта 5 слова «(обязательный масочный режим) в парках культуры и отдыха исключить», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье до 16 июля сохранялся обязательный «масочный» режим. С 23 мая в Подмосковье прекращается действие режима цифровых пропусков, введённого из-за эпидемии коронавируса.

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