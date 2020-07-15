Волгоград, 15 июля, 2020, 21:50 — ИА Регнум. В Волгоградской области Октябрьская районная больница получила от предприятия ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» запас средств для борьбы с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница Коронавирус. Волгоград

Больница получила более двух тысяч очков, масок, респираторов, перчаток, комбинезонов, дезинфицирующих средств и инфракрасных термометров. Компания реализует крупный инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината на территории Котельниковского района, и многие из сотрудников предприятия живут в Октябрьском районе.

Ранее сотрудники Гремячинского ГОКа уже направили несколько партий защитных средств врачам Котельниковской ЦРБ, а также передали приобретенное на личные средства оборудование детскому отделению этой районной больницы. Промышленные компании «Кузница», «Изопан Рус», «Камышинский текстиль», «Волга Дом» и волгоградские общественные организации также помогли медицинским учреждениям.