Москва, 15 июля, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Россия в июне на 99% выполнила свои обязательства по сокращению объёмов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом 15 июля сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

В ходе заседания министерского мониторингового комитета организации глава Минэнерго России подчеркнул, что Москва в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, у российской стороны нет несоответствий с ОПЕК относительно уровней исполнения сделки.

Напомним, ранее стало известно, что страны ОПЕК+ в июне исполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%. При этом месяцем ранее сделка была выполнена только на 87%.

По итогам сегодняшнего заседания было объявлено, что страны, недовыполнившие условия сделки, должны будут до конца текущего месяца представить секретариату ОПЕК свой план по осуществлению требуемой компенсации за июнь.