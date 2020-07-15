Минск, 15 июля, 2020, 20:29 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся 15 июля встречи с бюрократией («активом») Витебской области Александр Лукашенко сообщил, что глава Витебского облисполкома Николай Шерстнев переболел COVID-19. При этом руководитель постсоветской республики рассказал о новом способе борьбы с опасной инфекцией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился», — цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого» (который курирует пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт).

Лукашенко подчеркнул: «Это то, что я сказал в самом начале, когда пошутил: трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший».

В официальном сообщении сказано также, что надо было на воздухе работать и ни в коем случае нельзя было закрывать людей в однокомнатных и двухкомнатных квартирах.

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Напомним, изначально Александр Лукашенко отрицал опасность коронавируса. Он пообещал, что от коронавируса не умрёт ни один человек.

В 2020 году руководитель постсоветской республики неустанно генерирует инновационные способы борьбы с коронавирусом. Помимо употребления алкоголя и мёда, он также рекомендовал работы в поле, на тракторе, занятия хоккеем и окунания в родник, вдыхание дыма от костра и тому подобное.

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Также напомним, Александр Лукашенко поручил своему помощнику по Витебской области Александру Косинцу разработать вакцину от коронавируса, пообещав весной за это как минимум орден. При этом Лукашенко по-прежнему отрицал опасность распространения коронавируса, обвиняя экспертов ВОЗ и других специалистов в «коронапсихозе».

В начале июля белорусский лидер заявил о «победе» над коронавирусом. Этому предшествовала большая работа министерства здравоохранения по сокращению тестирования на коронавирус и исключению записей о COVID-19 в официальных документах, что выявила съёмочная группа российского Первого канала.

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