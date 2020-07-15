Минск, 15 июля, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии отменило обязательную 14-дневную самоизоляцию для приезжающих граждан России. Об этом 15 июля сообщили в минздраве республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках, выходят из поезда

Вместе с тем отмечается, что в Белоруссии действует карантин для гостей из ряда государств.

«Минздрав продолжает актуализацию перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции. 15 июля дополнительно исключена РФ», — говорится в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией.

Москва мониторит ситуацию, исходя из эпидемиологической обстановки. Ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Белоруссией, сказал он.