София, 15 июля, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Призыв к правительству уйти в отставку обнародовал болгарский президент Румен Радев 15 июля в ходе своего публичного выступления.

Administration of the President of the Republic of Bulgaria Румен Радев

Также он призвал подать в отставку генерального прокурора страны, отмечая, что «олигархическая модель управления исчерпана и отвергнута» гражданами.

Он призвал провести честные выборы, а протест, который проходит в стране, назвал общенациональным и правомочным. Радев призвал полицию «избегать насилия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Софии на протяжении нескольких дней проходят акции протеста против действующего правительства и в поддержку Радева.