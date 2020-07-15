Санкт-Петербург, 15 июля, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Федеральный законопроект об аттестации гидов позволит очистить петербургский рынок от самоучек и непрофессиональных экскурсоводов, которые лишают заработка гуру своего дела и предоставляют недостоверную информацию туристам. Об этом 15 июля ИА REGNUM рассказала старший преподаватель кафедры музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК), экскурсовод Наталья Гаршина.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайские туристы в Петербурге.

Напомним, сегодня Государственной думой в первом чтении был принят правительственный законопроект об аттестации гидов. В документе устанавливаются основные критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также содержатся требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков.

Кроме того, если законопроект будет окончательно принят, гидам и экскурсоводам — лицам, не имеющим гражданства РФ, если иное не предусмотрено международными соглашениями, будет запрещено вести свою деятельность.

По словам собеседницы агентства, если законопроект будет принят, то это позволит помочь взять под контроль данную сферу. Пока все, что есть в Петербурге для экскурсоводов, носит лишь рекомендательный характер. Гидам и экскурсоводам-самоучкам не запрещено вести свои группы по туристическим маршрутам.

Отметим, с 2000 года в Санкт-Петербурге функционируют около двух десятков курсов, которые обучают экскурсоводов и гидов-переводчиков. По окончании учебы им предлагается пройти городскую аккредитацию, которая дает зеленый свет для легальной работы в Петербурге.

«Пока она у нас несет добровольный характер. Однако уже сейчас многие турфирмы обращают внимание при приеме сотрудника на работу на наличие этого документа, — пояснила Гаршина. — Сегодня реестр экскурсоводов и переводчиков составляет около пяти тысяч участников».

Добавим, чтобы стать профессиональным гидом, необходимо иметь за плечами профильное высшее образование. Такое направление предоставляют в вузах: СПбГИК, СПбГУ и СПбГАСУ. А после получения диплома о высшем образовании необходимо пройти курс в 288 часов по модульной программе профессиональной переподготовки.

«Чаще всего обучение проходит зимой, начинается где-то в октябре и заканчивается к началу туристического сезона, в апреле», — пояснила собеседница агентства.

Заметим, что переподготовка платная, и, в зависимости от места прохождения курса, ее стоимость варьируется от 40 до 60 тысяч рублей. Стоит также отметить, что для того, чтобы провести группу туристов в музей, экскурсовод обязан получить соответствующую аккредитацию в самом учреждении культуры. Так, например, в городском музее в удостоверении об аккредитации ставится определенная отметка, а в федеральных музеях выдается собственный документ, который дает право проведения экскурсий по их территории. Это также стоит денег: например, в Эрмитаже после прохождения у них обучения разрешение выдается на три года и стоит более 40 тысяч рублей.

«Пока в условиях добровольной городской аккредитации гидам разрешено водить экскурсии по улицам Петербурга как на транспорте, так и пешком, — пояснила эксперт. — Это со стороны кажется, что набрать частному гиду группу легко. Работать гидами и экскурсоводами непросто, конкуренция очень высокая».

С новым законом наконец-то может решиться вопрос с китайскими гидами. Как правило, китайских туристов из Поднебесной в Санкт-Петербург везут свои же гиды. Кроме того, они водят группы по тем местам, где есть «свои люди». В результате все доходы от таких туристов идут не в городской или федеральный бюджет, а оседают в карманах китайских бизнесменов.

«До пандемии ситуация была одна и та же, они [китайские туристы] приезжали сюда со своими гидами. Использовали свои гостиницы или те, которые с пониманием относятся к этой незаконной ситуации. Та же история происходила и с точками питания», — пояснила собеседница агентства.

Выходит, что потоки китайских туристов, которые можно было наблюдать все последние года, зачастую были организованы незаконным путем. Зачастую и гиды, которые приходят в музей с туристами из Поднебесной, обходят все запреты своими путями.

«Они нанимаю какого-то нашего гида, у которого есть разрешение на ведение экскурсии, при этом чаще всего он даже на ней не присутствует. Но это совсем черный вариант», — подытожила Наталья Гаршина.

Отметим, что в Санкт-Петербурге для предотвращения такой деятельности несколько лет назад была создана туристическая полиция.