Москва, 15 июля, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Krskstate.ru Река после разлива топлива в Норильске

Поправками устанавливаются права зачисления платежей по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного водным объекта. В отношении водных объектов, находящихся в собственности РФ, платежи зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 100%.

В отношении водных объектов, находящихся в собственности субъекта РФ или муниципального образования, платежи идут в бюджет соответствующего субъекта РФ или муниципального образования по нормативу 100%.

Поправки были инициированы правительством после ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске.

Красноярский край потеряет 20 млрд рублей, заявила депутат Госдумы Раиса Кармазина («Единая Россия»). Она настаивает на том, что должна быть «роспись» обязательств, что суммы пойдут именно на устранение аварии в регионе, а не на другие цели.

Поправка реализует общий принцип: чей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать, пояснил замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.

По подсчетам Росприроднадзора, ущерб от утечки нефтепродуктов на предприятии «Норникеля» окружающей среде составляет около 148 млрд рублей, кампания с такой цифрой не согласна.