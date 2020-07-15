Москва, 15 июля, 2020, 12:43 — ИА Регнум. ЛДПР не поддерживает законопроект о трехдневном голосовании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательная комиссия

«ЛДПР всегда выступала против досрочного голосования, голосования на дому. А что такое три дня — сто тысяч участков по стране. Как контролировать? Мы на дому не могли контролировать.

Три дня — где будут находиться протоколы?» — рассуждает он.

«Слава богу, это не будет распространяться на выборы в сентябре 2020 года», — добавил Жириновский.

ЦИК получает возможность принять решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Если выборы будут проводиться в течение нескольких дней, то будет отменено досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям.