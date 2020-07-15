Москва, 15 июля, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Законопроект о молодежной политике разработали в Совфеде, предлагает увеличить на пять лет возраст лиц, которые считаются молодежью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом сообщил член Совфеда Александр Варфоломеев на заседании подкомитета по делам молодежи при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Девушка

Законопроекты разработаны в развитие обновленной редакции Конституции Российской Федерации, которая была поддержана на голосовании 1 июля.

Согласно поправкам, молодежью будут считаться «лица в возрасте от 14 до 35 лет».

«Критериями отнесения к молодой семье являются 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка», — сказал Варфоломеев.

Ранее неоднократно звучали предложения об увеличении «молодежного» возраста. Нормы связаны с мерами поддержки молодежи и молодых семей.