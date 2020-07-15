Москва, 15 июля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. С 16 июля в московских поликлиниках смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом 15 июля сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

По словам вице-мэра, в столице создана мощная ПЦР-служба, и город за сутки может проводить 50 тыс. исследований.

«Сейчас, когда количество заболевших снижается, у нас есть свободные мощности, и мы готовы их перераспределить на другие направления», — сказала Ракова.

Для сдачи анализа необходима предварительная запись, паспорт и полис ОМС. Принимать тесты будут 162 столичные поликлиники.