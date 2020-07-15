Москва, 15 июля, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

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Вводится административная преюдиция. Таким образом, если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как сейчас. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ. При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний — до 4 лет.

В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП. Штрафы составят для граждан — от 30 тыс. рублей до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета: для граждан — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий понятие экстремистской деятельности, к которой действующее законодательство относит нарушение целостности Российской Федерации.