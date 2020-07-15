КПРФ выступает против трехдневного голосования на выборах
Москва, 15 июля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. КПРФ намерена голосовать против поправок, допускающих проведение голосования на выборах в течение до трех дней, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
«Мы будем выступить против таких нововведений. Это законопроект, который существенно упрощает фальсификацию при проведении избирательной кампании», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.
«Прошёл всенародный день голосования (по поправкам к Конституции), в соответствии с которым люди голосовали в течение недели, голосовали на пеньках, в подворотнях, голосовали без всякого контроля, всё это потом приобрело соответствующие нужные цифры, и, видимо, это всё очень понравилось тем, кто организует выборы, и тем, кто сегодня теряет свою политическую популярность, свои политические очки, я говорю, прежде всего, про правящую партию. Часть этих послаблений предложено распространить в том числе и на общую избирательную кампанию. Речь идет о трехдневном голосовании, то есть не только в воскресенье, но ещё предлагается распространить на пятницу и субботу», — рассуждает парламентарий
Принятие закона сокращает возможности для наблюдения за выборами, подчеркнул Куринный.
Госдума во втором чтении обсудит законопроект о трехдневном голосовании.