Москва, 15 июля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. КПРФ намерена голосовать против поправок, допускающих проведение голосования на выборах в течение до трех дней, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Урны для голосования

«Мы будем выступить против таких нововведений. Это законопроект, который существенно упрощает фальсификацию при проведении избирательной кампании», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Прошёл всенародный день голосования (по поправкам к Конституции), в соответствии с которым люди голосовали в течение недели, голосовали на пеньках, в подворотнях, голосовали без всякого контроля, всё это потом приобрело соответствующие нужные цифры, и, видимо, это всё очень понравилось тем, кто организует выборы, и тем, кто сегодня теряет свою политическую популярность, свои политические очки, я говорю, прежде всего, про правящую партию. Часть этих послаблений предложено распространить в том числе и на общую избирательную кампанию. Речь идет о трехдневном голосовании, то есть не только в воскресенье, но ещё предлагается распространить на пятницу и субботу», — рассуждает парламентарий

Принятие закона сокращает возможности для наблюдения за выборами, подчеркнул Куринный.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект о трехдневном голосовании.