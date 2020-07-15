Москва, 15 июля, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует негативные последствия принятия закона о трехдневном голосовании на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Что такое предлагаемое трёхдневное голосование? Это еще одна форма досрочного голосования, против которой мы выступали, выступаем и будем выступать. Потому что именно во время досрочного голосования все фальсификации. И я вас уверяю, после того, как мы этот законопроект примем, любые выборы будут идти со скандалом, и их итоги будут всегда подвергаться сомнениям. Кому это надо, — у меня очень большой вопрос», — заявил Миронов.

При этом парламентарий с пониманием относится к тому, что выборы, которые намечены на сентябрь 2020 года, могут пройти в течение нескольких дней, так как пандемия коронавируса еще не закончилась.

«Но норма закона такая, что это на всю жизнь, всегда, любые выборы. Мы категорически против», — заявил Миронов.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект о трехдневном голосовании.