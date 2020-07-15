Москва, 15 июля, 2020, 11:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России зафиксировано 156 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом 15 июля сообщили в московском оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Больничная палата в Москве

«За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов», — говорится в информации штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 6422 случая заражения коронавирусом.