Новосибирск, 15 июля, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролирует работу по актуализации нацпроектов в регионе. Об этом сообщили в областном правительстве.

Nso.ru Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Задачи по актуализации и расширению горизонта планирования национальных проектов на ближайшее десятилетие поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля. Соответствующие решения, направленные на повышение эффективности развития приоритетных направлений, приняты в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор Андрей Травников взял на особый контроль работу по актуализации национальных проектов, реализуемых в Новосибирской области.

«В 2020 году из-за неожиданной пандемии коронавируса жизнь сильно изменилась. Это серьёзно повлияло на нашу работу: фактически последние четыре месяца значительная часть ресурсов была направлена на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Понятно, это может привести к корректировке наших планов, в том числе, стратегических, отражённых в национальных проектах. И поэтому абсолютно оправдано то, что Президент страны предложил Правительству РФ в течение трёх месяцев, исходя из ситуации, в которой мы находимся, актуализировать национальные проекты. Очень важно, что при этом прозвучало: серьёзного разворота, отказа от реализации отдельных направлений национальных проектов не будет. Всё, что задумано — будет реализовано. Возможно, будут корректироваться сроки — хотя бы потому, что несколько месяцев этого года мы были заняты решением других приоритетных задач», — подчеркнул глава региона.

По его словам, в социальном блоке были обозначены новые приоритеты:

«В частности, наряду с ранее инициированной программой по модернизации первичного звена в здравоохранении были озвучены планы о выделении программы по развитию инфекционных больниц в регионах. Это сегодня сверхактуально. Что касается Новосибирской области, то — как мы уже ни один раз говорили — реализация мероприятий нацпроектов в нашем регионе продолжается. Все объекты строительства: крупные, регионального значения, как ЛДС, или нужные отдельным населённым пунктам, как школы, детские сады и клубы, мы постарались в текущем году обеспечить финансированием. Несмотря на все сложности экономического характера — выпадающие доходы из бюджета, необходимость дополнительных расходов на противокарантинные мероприятия, поддержку бизнеса, экономики. Кроме того, мы нашли возможность продолжить реализацию и наших региональных программ, которые были запущены ранее: программу строительства ФАПов на селе, программу строительства служебного жилья для работников бюджетной сферы сельских территорий, «Территория детства» в Новосибирске».

Андрей Травников отметил, что все эти направления в текущем году в соответствии с последними поправками в бюджет обеспечены финансированием:

«С учётом поручения Президента мы совместно с Правительством РФ будем смотреть на последующие годы — 2021−2024 — для того, чтобы исполнить национальные проекты уже исходя из тех скорректированных задач, которые до нас будут доведены».

Напомним, что в Новосибирской области в 2020 году действует 12 национальных проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилищной политики, благоустройства, экологии, дорожной отрасли, в сфере производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, поддержки бизнеса. Для реализации нацпроектов в регионе создана система проектной деятельности. Региональным Проектным комитетом утверждены паспорта 54 региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. Запланированный бюджет на реализацию национальных проектов в регионе в 2020 году составляет около 34 млрд рублей.

Справка: национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.